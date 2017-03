ATLAS BRUSSEL in Passa Porta

Al wat blaft, gromt, knort en bijt in de Kritische encyclopedie: DW B 2016 3 presenteert zijn scrupuleuze boekenrubriek: Laurens Ham over de nieuwe poëzie van Maarten van der Graaff en Frank Keizer, Jeroen Dera over Erik Spinoy en Christophe van Gerrewey over Tonnus Oosterhoff. Jonge wolven Siebe Bluijs en Roel Smeets discussiëren over kindermisbruik in Jeroen Brouwers' Het hout en Muidhond van Inge Schilperoord. Nu online!