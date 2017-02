DW B presenteert 2017 1

ATLAS BRUSSEL

Een boeknummer, een wandeling en een literaire brunch

ATLAS BRUSSEL presenteert de hoofdstad als literaire inspiratiebron, als atlas van emoties, als een stedelijk landschap vol superdiversiteit. Een gevarieerd en meertalig gezelschap van auteurs laat zich inspireren door bijzondere plekken in de stad. Waar in Brussel klopt hun hart sneller? Welk gebouw, welke straat, welk plein doet iets met hen? Waar voelt hun lichaam anders aan? Waar bezeerden ze zich ooit, en waar raakten ze opgehitst of verontwaardigd? Waar vloeien nog steeds hun tranen of krijgen ze kippenvel? Waar beginnen ze te dromen, en wat zet hen aan het denken?

Op uitnodiging van Peter Vermeersch leverden drieëntwintig schrijvers - die in Brussel hebben gewoond, er nog steeds wonen, of er een pied-à-terre hebben - een bijdrage met poëzie, proza, essay of iets daar tussenin. Sommige namen klinken vertrouwd in de oren, andere zijn bekend buiten de landsgrenzen en werken hier in anonimiteit; ze vinden op deze bladzijden voor het eerst een Nederlandstalig publiek.

Anja Golob, Joke van Leeuwen, Daniel Tkatch, Taha Adnan, Grażyna Plebanek, Anne-Louise Bosmans, Nisma Al-Aklouk, Stéphane Symons, Laurence Vielle, Tjitske Jansen, Jonathan Robijn, Adnan Adil, Patrick McGuinness, Peter Vermeersch, Bregje Hofstede & Lize Spit, Frederik Willem Daem, Silvia Vainberg, Xavier Queipo, Geert van Istendael & Manza, Kader Sevinç, Ricardo Domeneck.

Het resultaat is een bonte verzameling teksten, samengebracht in een eigenzinnige atlas. Met de teksten in de hand kunt u langs de plekken lopen die hier worden geportretteerd. Sommige zullen herkenbaar zijn, andere lijken meer op flarden uit een droom. Speciaal voor dit nummer zorgde Stefan Moens van Brukselbinnenstebuiten voor een ‘zintuiglijke’ wandeling door de Marollen. In lengte van jaren kan deze DW B daarom dienen als literaire gids door Brussel.

Literaire brunch en wandeling

Op zondag 12 maart om 11 u. wordt dit boeknummer voorgesteld in Passa Porta (Antoine Dansaertstraat 46, 1000 Brussel). Met optredens van Lize Spit & Bregje Hofstede, Grażyna Plebanek, Anja Golob, Joke van Leeuwen en Manza. Peter Vermeersch is uw gastheer. U bent van harte welkom!

U kunt zich ook inschrijven voor ‘Lijf en leden’, de Brukselwandeling, die om 13.30 u. vertrekt aan Passa Porta.

U hebt het intussen wel begrepen: deze DW B wil u niet alleen over Brussel doen dromen, of u haar anders laten lezen. We willen u ook de stad insturen.

Reserveren via passaporta.be, zowel voor de presentatie als voor de wandeling (voor de wandeling is het aantal deelnemers beperkt). Toegang: €7 / €5 reductie (werkzoekenden en jongeren).





In samenwerking met Passa Porta, Brukselbinnenstebuiten en Muntpunt.