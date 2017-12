Op zondag 8 oktober om 11 u. wordt DW B 2017 Met Ivo Michiels, in gesprek voorgesteld in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen.

Met een optreden van CHARLOTTE VAN DEN BROECK, LEX BOHLMEIJER, JEROEN OLYSLAEGERS, PETER VERHELST en de weduwe van Michiels, CHRISTIANE FAES. SIGRID BOUSSET is uw gastvrouw.

Bent u er graag bij? Meld uw aanwezigheid aan els.vandeperre@telenet.be

Adres: Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen

Met de steun van deBuren, Antwerpen Boekenstad en Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.