Hoewel WIL van Jeroen Olyslaegers zowel in Vlaanderen als Nederland de hemel in geprezen werd, is Kim Gorus er niet helemaal van overtuigd dat dit boek het magnum opus van Olyslaegers is. Waarom niet? Dat lees je in Willen-maar-(nog)-niet-kunnen.

Tonnus Oosterhoff schreef ooit in een essay dat hij 'bij zowel het lezen als het schrijven van poëzie uit is op het vangen van een moment dat alleen bevestigend kan worden weergegeven: '‘Ja! Zo is het precies!’', om vervolgens ''te zien waar het schip strandt''.' Waar hij strandt met zijn nieuwste bundel Ja Nee lees je in Spiegelingen van Geertjan de Vugt.