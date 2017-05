Nieuw in 2017: literaire kritieken meteen online

Vanaf het voorjaar van 2017 positioneert DW B zich nog steviger middenin het literaire debat. We blijven inzetten op gedegen teksten waarin critici de tijd nemen en de ruimte krijgen om zich op geheel eigen wijze te verhouden tot belangrijke literaire werken. Er is maar één verschil met het verleden: we drukken de kritieken niet meer af op papier maar plaatsen ze direct online. Zo zingt DW B ook digitaal mee in het polyfone koor dat de literaire kritiek is - met haar eigen, voldragen stem.

Vanaf nu krijgt u regelmatig kritieken online te lezen, en de mogelijkheid om hierop te reageren en zo deel te nemen aan de onophoudelijke dialoog over boeken.

In deze eerste reeks leest u alvast de brieven van Jonge wolven Roel Smeets en Lucas van der Deijl over Hanna Bervoets' Ivanov.

Laurens Ham vergelijkt poëzie van dichters in een angstige wereld: de bundels van Abé Sahetapy en Astrid Lampe verschenen slechts dertig jaar na elkaar, maar de mentale kloof die ertussen gaapt is haast niet te overbruggen. Tegelijk brengt hij Dial H-I-S-T-O-R-Y van Johan Grimonprez in herinnering.

Sven Vitse bespreekt De herontdekking van het lichaam van Bregje Hofstede en Het verdriet van anderen van Philip Huff - twee boeken over herstel.

En net zoals vroeger in het papieren blad, maar nu online, neemt Christophe van Gerrewey de tijdschriften onder de loep, dit keer Oogst en Verzin.