KRITIEKEN Over Christophe van Gerrewey, Maarten van der Graaff en Tommy Wieringa

Kim Gorus over Christophe van Gerreweys Werk werk werk:

‘Van Gerrewey fileert, via de hoogopgeleide werknemer, onze condition humaine in een dolgedraaide, door werk geobsedeerde maatschappij. Hij doet dat in een tragikomische vertelling die geen concrete oorzaken of oplossingen aanreikt, maar als literaire parabel van een absurde tijd slaat en zalft tegelijk.’

Roel Smeets over De heilige Rita van Tommy Wieringa:

‘Met De heilige Rita (2017) waagt Wieringa zich opnieuw aan een verkenning van de omgang met ‘het andere’ in een geglobaliseerde wereld, waarin letterlijk en figuurlijk grenzen worden overschreden. De nieuwe Wieringa is een roman van tegenstellingen: tussen West en Oost, tussen Randstad en provincie, tussen dichtbij en veraf, tussen Zelf en Ander.’

Daan Borloo over Maarten van der Graaffs debuut: Wormen en engelen

‘Dat Wormen en engelen Van der Graaffs debuutroman is, neemt niet weg dat je die moeiteloos naast zijn poëzie kunt plaatsen. De vorm is anders, maar inhoudelijk sluit het boek naadloos aan bij het programma dat hij al uitwerkte in de bundels die hem zo goed als meteen naar de hoogste regionen van het literaire landschap katapulteerden.’