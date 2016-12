Verschijnt binnenkort:

Dirk Braeckman

DW B 161 | 5 | 8x F.B.-D.B.-16

Voor de vijfde keer op rij maakt DW B van zijn decembernummer een special edition. Na Allen vlees van Berlinde De Bruyckere en J.M. Coetzee in 2012, Scènes van Robert Devriendt in 2013, 50 fictieve gebouwen in 2014 en Jazzz van Anne-Mie Van Kerckhoven, presenteren we nu een fotobiografie van Dirk Braeckman.

In deze DW B wordt een groot kunsthistorisch en kritisch taboe omarmd: het werk van één fotograaf, Dirk Braeckman, wordt schaamteloos autobiografisch gelezen. Wat als Dirk Braeckman geen enkele van zijn foto’s in scène heeft gezet? Wat als alles wat hij heeft gefotografeerd ‘echt’ is gebeurd, alsof het zich niet voor zijn lens maar voor zijn ogen afspeelde? Wat als zijn oeuvre bekeken en gelezen wordt als een reeks geheugenbeelden, een reeks herinneringen, een reeks momenten – reeksen die we allemaal hebben, maar dan zelden in de zichtbare, blijvende, harde vorm als bij een fotograaf als Braeckman?

Acht auteurs – Jan-Willem Anker, Frederik Willem Daem, Erik Lindner, David Nolens, Bart Koubaa, Koen Sels, Wytske Versteeg en Fiep van Bodegom – kregen volgende invitatie van Christophe van Gerrewey: Schrijf – in proza – enkele pagina’s uit de fotobiografie die het werk van Dirk Braeckman zou kunnen zijn. Maak tekst bij de beelden die zijn oeuvre uitmaken, en die we – voor deze gelegenheid – niet zien als artistieke constructies, maar als een werkelijke neerslag van een geleefd leven. Wat betekenen de foto’s, wat geven ze weer voor de persoon (de fotograaf) die wat is afgebeeld niet alleen heeft gezien en gefotografeerd, maar ook heeft meegemaakt?

Op 12 januari om 20 u. wordt dit boeknummer voorgesteld in Museum M in Leuven. Eva Wittocx, curator van M en van het Belgische paviljoen op de Biënnale in Venetië 2017, leidt in. Christophe van Gerrewey interviewt Dirk Braeckman; Maud Vanhauwaert, Frederik Willem Daem en Fiep van Bodegom treden op. In samenwerking met deBuren.

